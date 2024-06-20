Какую схему разоблачили правоохранители

В Украине разоблачили схему, по которой председатель Государственной фискальной службы получил более 21 миллиона евро в качестве неправомерной выгоды за возмещение НДС агрохолдинга в 2015-2016 годах.

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Среди подозреваемых есть близкий человек бывшего председателя ГФС и советник этого председателя. Суть схемы заключалась в том, что глава ГФС помог агрохолдингу получить возмещение НДС, за что ему была выплачена часть незаконной выгоды.

Что выяснило следствие:

По данным следствия, близкий человек главы ГФС помог ему получить более 13 миллионов евро на счета компании-нерезидента на Британских Виргинских Островах в 2015-2016 годах.

В течение мая 2017 – апреля 2018 года владелец группы строительных компаний легализовал полученные средства от взятки, купив недостроенный жилищно-офисный комплекс с паркингом в центре Киева. Этот комплекс был достроен, и владельцы получали дополнительные доходы, особенно в 2022-2023 годах.

Что сейчас с незаконным имуществом

В конце 2023 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 миллионов гривен, которые владелец строительных компаний приобрел благодаря легализованным средствам.

Другую часть неправомерной выгоды в размере 7,9 миллионов евро легализовал советник бывшего топ-чиновника.

Важно! Из этой суммы 5,5 миллионов долларов были отмыты путем заключения агентского договора в январе 2017 года, а еще 2,8 миллионов евро были легализованы через оплату по договорам купли-продажи в апреле – августе 2018 года.

Следственные мероприятия продолжаются и направлены на установление обстоятельств легализации последней части неправомерной выгоды в размере 5,5 миллионов.

Обратите внимание! Расследование завершено, и обвинение против бывшего главы ГФС и его советника передано в суд.