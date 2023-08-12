Потужний удар окупантах: Google блокує сервіси для російських компаній – ті втрачають документи

Російський бізнес не бачив жодних протиріч у тому, щоб ненавидіти колективний захід, але користуватися його продуктами. Втім, зовсім скоро їм залишиться лише ненависть.

Російські компанії намагалися одночасно всидіти на двох стільцях: підтримували війну проти України, але разом з тим активно користувалися західними сервісами та продуктами. Західні корпорації почали вирішувати, що "імпортозаміщення" повинно стосуватися всіх сфер Росії.

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Google закриває свої сервіси для росіян – ті втрачають важливі документи

Російські ІТ-компанії, які перебувають під санкціями США, почали скаржитися своїм пропагандистам, що у ніч на 10 серпня корпорація Google заблокувала корпоративні сервіси Google Workspace. Як у їхніх головах вкладалося перебування під санкціями та користування сервісами Google, представники компаній окупантів не пояснили.

Після блокування сервісів співробітники компанії не можуть зайти в корпоративну пошту, скористатися електронним документообігом через Google Docs, майже всі важливі документи та листування залишилися в корпоративному сховищі Google,

– скаржаться компанії окупантів.

Американська компанія у своїй розсилці пояснює блокування "спам-повідомленнями". Google не збирається зупинятися та продовжить блокувати свої сервіси для росіян.

Також відомо, що блокування гігант проводить без жодного попередження, тому росіяни не встигають зробити резервні копії своїх даних. Разом з тим експерти повідомляють, що великі російські компанії не використовують американські сервіси з міркувань кібербезпеки.