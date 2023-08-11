СЕО Work.ua Артур Міхно повідомив про розрив ділових стосунків з усіма компаніями, яким не вистачило 1,5 року повномасштабної війни, аби піти з російського ринку. Це рішення буде коштувати компанії мільйони гривень, але репутація – важливіша.
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Відмова від роботи з посіпаками ворога
За словами Артура Міхна, Work.ua розриває контракти з усіма компаніями, які досі залишаються працювати у Росії.
Work.ua розриває контракти на суму понад 5 мільйонів гривень на рік. Повертає власникам їхні гроші та жодною мірою більше не хоче бути причетним до діяльності цих компаній в Україні та світі,
– повідомив він.
У Росії досі працюють такі популярні компанії:
- METRO;
- Leroy Merlin;
- Nestle;
- Auchan;
- Siemens;
- Philip Morris;
- Bayer;
- Acer;
- Alibaba;
- Lenovo;
- Asus;
- Cersanit та багато інших.
Як повідомляв радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, з понад 1500 світових компаній, які працювали у Росії, менше 10% порвали зв'язки з окупантами. Цікаво, що на території ворога найбільша частка компаній з Німеччини, США та Японії.