СЕО Work.ua Артур Михно сообщил о разрыве деловых отношений со всеми компаниями, которым не хватило 1,5 года полномасштабной войны, чтобы уйти с российского рынка. Это решение будет стоить компании миллионов гривен, но репутация – более важная.
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Отказ от работы с друзьями врага
По словам Артура Михно, Work.ua разрывает контракты со всеми компаниями, которые до сих пор остаются работать в России.
Work.ua разрывает контракты на сумму более 5 миллионов гривен в год. Возвращает владельцам их деньги и ни в коей мере больше не хочет быть причастным к деятельности этих компаний в Украине и мире,
– сообщил он.
В России до сих пор работают следующие популярные компании:
- METRO;
- Leroy Merlin;
- Nestle;
- Auchan;
- Siemens;
- Philip Morris;
- Bayer;
- Acer;
- Alibaba;
- Lenovo;
- Asus;
- Cersanit та багато інших.
Как сообщал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, из более 1500 работавших в России мировых компаний менее 10% порвали связи с оккупантами. Интересно, что на территории врага наибольшая часть компаний из Германии, США и Японии.