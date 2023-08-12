Российские компании пытались одновременно усидеть на двух стульях: поддерживали войну против Украины, но вместе с тем активно пользовались западными сервисами и продуктами. Западные корпорации начали решать, что "импортозамещение" должно касаться всех сфер России.

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Google закрывает свои сервисы для россиян – те теряют важные документы

Находящиеся под санкциями США российские ИТ-компании начали жаловаться своим пропагандистам, что в ночь на 10 августа корпорация Google заблокировала корпоративные сервисы Google Workspace. Как в их головах вкладывалось пребывание под санкциями и использование сервисов Google, представители компаний оккупантов не объяснили.

После блокировки сервисов сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, почти все важные документы и переписка остались в корпоративном хранилище Google.

– жалуются компании оккупантов.

Американская компания в своей рассылке объясняет блокировку "спам-сообщениями". Google не намерена останавливаться и продолжит блокировать свои сервисы для россиян.

Также известно, что блокировку гигант производит без всякого предупреждения, поэтому россияне не успевают сделать резервные копии своих данных. Вместе с тем, эксперты сообщают, что крупные российские компании не используют американские сервисы по соображениям кибербезопасности.