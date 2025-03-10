Google ізолює російський інтернет – компанія припинила обмін трафіком із країною-агресором

Google припинив підключення до кількох російських центрів обробки даних (ЦОД) і точок обміну трафіком (IX). Це ускладнює обмін трафіком для росіян, особливо критичні наслідки для бізнесу.

Дані зникли

Інформація про ці з’єднання зникла з міжнародної бази PeeringDB, тоді як в інших країнах таких змін не зафіксовано, повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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До липня 2024 року Google був підключений до платформ DataLine-IX, DataLine OST (Ростелеком), inet2, W-IX (Ер-Телеком), MegaFon-IX та інших. Однак у жовтні дані про ці з’єднання зникли, а представники PeeringDB зазначили, що видалити їх могли лише співробітники Google.

За інформацією російського оператора "Мегафон", саме Google ініціював відключення від точки обміну трафіком MegaFon-IX. Таке ж рішення компанія ухвалила щодо W-IX, про що повідомили джерела на телекомунікаційному ринку.

Зуважте. Попри ці відключення, Google все ще має фізичне з’єднання з DATAIX у Росії, однак припинив анонсувати та приймати маршрути через route servers, пояснив генеральний директор ГлобалНет Олексій Закревський.

Чому Google відключився від Росії

Фахівці називають кілька ймовірних причин:

Відсутність технічного обслуговування – через санкції Google не може підтримувати свої сервери в Росії.

Фінансові проблеми – російська юридична особа Google перебуває у стані банкрутства.

Неможливість сплачувати рахунки – компанія зіштовхнулася з мільярдними штрафами від російської влади.

Як це вплине на користувачів у Росії Через зміну маршрутів трафіку доступ до сервісів Google у Росії може стати повільнішим, а якість з’єднання – гіршою. Представник PeeringDB Анкеш Ананд пояснив, що тепер трафік проходитиме через транзитні мережі, що призведе до збільшення затримок та зростання витрат операторів на передачу даних.

Таким чином, рішення Google відключитися від російських точок обміну трафіком може створити додаткові труднощі для російських користувачів, особливо для бізнесу, який залежить від сервісів компанії.