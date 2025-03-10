Данные исчезли

Информация об этих соединениях исчезла из международной базы PeeringDB, тогда как в других странах таких изменений не зафиксировано, сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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До июля 2024 года Google был подключен к платформам DataLine-IX, DataLine OST (Ростелеком), inet2, W-IX (Эр-Телеком), MegaFon-IX и других. Однако в октябре данные об этих соединениях исчезли, а представители PeeringDB отметили, что удалить их могли только сотрудники Google.

По информации российского оператора "Мегафон", именно Google инициировал отключение от точки обмена трафиком MegaFon-IX. Такое же решение компания приняла в отношении W-IX, о чем сообщили источники на телекоммуникационном рынке.

Учтите. Несмотря на эти отключения, Google все еще имеет физическое соединение с DATAIX в России, однако прекратил анонсировать и принимать маршруты через route servers, объяснил генеральный директор ГлобалНет Алексей Закревский.

Почему Google отключился от России

Специалисты называют несколько вероятных причин:

Отсутствие технического обслуживания – из-за санкций Google не может поддерживать свои серверы в России.

Финансовые проблемы – российское юридическое лицо Google находится в состоянии банкротства.

Невозможность оплачивать счета – компания столкнулась с миллиардными штрафами от российских властей.

Как это повлияет на пользователей в России Из-за изменения маршрутов трафика доступ к сервисам Google в России может стать медленнее, а качество соединения – хуже. Представитель PeeringDB Анкеш Ананд объяснил, что теперь трафик будет проходить через транзитные сети, что приведет к увеличению задержек и росту расходов операторов на передачу данных.

Таким образом, решение Google отключиться от российских точек обмена трафиком может создать дополнительные трудности для российских пользователей, особенно для бизнеса, который зависит от сервисов компании.