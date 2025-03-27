Что изменится

Android Open Source Project или AOSP – это проект, который предоставляет исходный код операционной системы Android. Он означает, что любой может загрузить этот код в любой момент, изменять его и создавать собственные версии Android. Основная идея AOSP - это предоставление базовой платформы, которую можно использовать для разработки собственных операционных систем или устройств, модифицируя ее собственным дизайном и функциями. Процесс разработки AOSP всегда был публичным. Теперь все изменится, но волноваться рано, потому что в этом есть и положительный момент, сообщает 24 Канал со ссылкой на Android Authority.

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Проект с открытым исходным кодом выпускается под лицензией Apache 2.0, которая позволяет любому пользователю, распространять или модифицировать операционные системы на основе AOSP без необходимости платить какие-либо лицензионные платежи или обнародовать свой модифицированный код. Эта структура лицензирования способствовала широкому распространению AOSP, что привело к созданию кастомизированных форков, таких как One UI от Samsung или оболочки любых других производителей смартфонов.

Как и многие другие проекты с открытым кодом, AOSP принимает взносы кода от сторонних разработчиков. Однако Google проводит большую часть разработки самостоятельно, поскольку рассматривает проект не как коллективное достояние, а свой собственный продукт. Поэтому Google имеет решающее слово относительно того, какой код может быть внедрен в AOSP на нативном уровне.

Чтобы сбалансировать открытый характер AOSP и стратегию разработки продукта, Google поддерживает две основные ветки Android: публичную ветку AOSP и внутреннюю ветку разработки. Отделение AOSP доступно любому, тогда как внутреннее отделение Google ограничивается компаниями с лицензионным соглашением.

Но вот в чем проблема: пока Google добавляет новые функции и исправления в свою внутреннюю версию и предоставляет к ней доступ отдельным компаниям по лицензии, версия AOSP застывает на последнем обновлении. Это означает, что разные разработчики имеют разную степень доступа, а некоторые имеют фору в понимании того, каким будет будущее операционной системы. Некоторым нужно ждать, пока Google сделает публичный релиз своей версии, чтобы получить все новые изменения.

Если вы следите за процессом разработки, то могли заметить, что компания уже некоторое время разрабатывает большинство частей Android за закрытыми дверями в своих "внутренних ветках", а "ветка AOSP" имеет лишь некоторые аспекты фреймворка Android (включая Bluetooth, ядро и некоторые другие основные компоненты).

Теперь Google подтвердил, что "вся разработка Android будет происходить во внутренних подразделениях" компании. Поскольку основные части Android разрабатываются частным образом, публичная ветка AOSP часто значительно отстает. Эта разница очевидна, если сравнивать доступность функций и API в сборке AOSP и в последней бета-версии Android 16, которая была собрана из внутренней ветки.

Несоответствие заставляет Google тратить время и усилия на то, чтобы пропатчить AOSP до новой версии из внутренней ветки. Из-за того, насколько разные ветки, часто возникают конфликты слияния, что еще больше тормозит процесс.

Переместив все в свою внутреннюю ветку разработки, Google не меняет скорость, с которой появляются новые сборки. Скорее, это потенциально упорядочит процесс и предотвратит конфликты при слиянии веток. Теперь все разработчики будут ждать выпуска стабильной сборки от Google в момент, когда определенная порция изменений будет внесена в очередную бета-версию ОС.

Важно отметить, что это вовсе не означает, что Google делает Android платформой с закрытым исходным кодом. Наоборот, код все еще будет открытым для всех и бесплатным, а единственное изменение заключается в том, как разработчики будут получать к нему доступ.

Что это означает для пользователей

Если коротко, то для пользователей это, вероятно, не сыграет никакой роли. Производители их смартфонов все равно получат доступ к каждой очередной сборке в те же самые временные рамки. Единственное изменение в том, что раньше они могли работать с AOSP, пока Google работает над своей версией, а теперь вместо AOSP, доступной в любой момент, они будут ждать стабильного релиза компании. Это может несколько затормозить изучение новых функций и адаптацию к ним, но стоит учитывать, что даже с доступом к AOSP все производители смартфонов и так ждали, когда выйдет финальная стабильная версия.