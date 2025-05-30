Instagram разряжал батареи

Пользователи Android, которые заметили слишком быстрое исчезновение заряда батареи, особенно после взаимодействия с Instagram, имели на это основания. Как выяснилось, проблема была не в привычке "зависать" в соцсети на несколько часов, а в самом приложении компании Meta. Даже без активного пользования Instagram продолжал потреблять ресурсы устройств, сообщает 24 Канал со ссылкой на Блог Google.

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Google подтвердил, что Instagram влиял на энергопотребление Android-смартфонов, даже если пользователи не листали ленту или не запускали видео. Но сейчас проблема уже устранена благодаря последнему обновлению приложения. Хотя об этом ничего не говорят, вероятно, именно Google обратил на это внимание и побудил к исправлению бага.

Менеджер сообщества Google Аадил Шайх сообщил об исправлении на форуме Google Support в теме "Разрядка аккумулятора на устройствах Android". Он отметил, что обновление уже доступно и теперь всем рекомендуется установить новую версию Instagram, чтобы решить проблему.

Какие именно модели устройств были под ударом, Google не уточнил. Можно предположить, что это прежде всего коснулось смартфонов Pixel, которые выпускает сама компания, поскольку лишь в таком случае она была бы настолько вовлечена в процесс устранения проблемы. Кроме того, пользователи Reddit самостоятельно заметили, что среди пострадавших устройств есть смартфоны Samsung, в частности Galaxy S24. Если это задело два разных устройства, то, вероятно, это массовая проблема, которая задела не столько смартфоны, сколько саму операционную систему Android, а потому была актуальна для всех.

Чтобы убедиться, что проблема решена, стоит открыть Google Play Store и установить последнюю версию Instagram.