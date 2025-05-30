Instagram розряджав батареї

Користувачі Android, які помітили надто швидке зникнення заряду батареї, особливо після взаємодії з Instagram, мали на це підстави. Як з'ясувалося, проблема була не у звичці "зависати" в соцмережі на кілька годин, а у самому додатку компанії Meta. Навіть без активного користування Instagram продовжував споживати ресурси пристроїв, повідомляє 24 Канал з посиланням на Блог Google.

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Google підтвердив, що Instagram впливав на енергоспоживання Android-смартфонів, навіть якщо користувачі не гортали стрічку чи не запускали відео. Але зараз проблему вже усунуто завдяки останньому оновленню додатка. Хоча про це нічого не говорять, імовірно, саме Google звернув на це увагу й спонукав до виправлення багу.

Менеджер спільноти Google Ааділ Шайх повідомив про виправлення на форумі Google Support у темі "Розряджання акумулятора на пристроях Android". Він наголосив, що оновлення вже доступне й тепер усім рекомендується встановити нову версію Instagram, щоб вирішити проблему.

Які саме моделі пристроїв були під ударом, Google не уточнив. Можна припустити, що це перш за все торкнулося смартфонів Pixel, які випускає сама компанія, оскільки лише в такому випадку вона була б настільки залучена до процесу усунення проблеми. Крім того, користувачі Reddit самостійно помітили, що серед постраждалих пристроїв є смартфони Samsung, зокрема Galaxy S24. Якщо це зачепило два різні пристрої, то, ймовірно, це масова проблема, яка зачепила не стільки смартфони, скільки саму операційну систему Android, а тому була актуальна для всіх.

Щоб переконатися, що проблема вирішена, варто відкрити Google Play Store і встановити останню версію Instagram.