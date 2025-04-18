Як це працює

Blend – це інструмент, який формує спільну стрічку Reels на основі суміші ваших рекомендацій і рекомендацій ваших друзів. Ця стрічка запускається в особистих чи групових чатах у Direct і доступна лише за запрошенням. Щойно хтось приймає інвайт, Instagram автоматично створює персоналізовану стрічку, яка щоденно оновлюється та містить ролики, підібрані для кожного учасника чату, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Прокручуючи стрічку Blend, ви можете побачити, для кого призначене кожне продемонстроване відео. Це дозволяє краще розуміти, які ролики Instagram пропонує вашим друзям, а також відкривати для себе нові формати контенту. Якщо хтось у чаті відреагує на ролик, Instagram надсилає сповіщення – тож перегляд легко може перерости у живе спілкування.

Щоправда, як завжди, є нюанс: ваші вподобання тут – аж ніяк не приватні.

Blend приносить новий соціальний елемент до перегляду Reels – те, чого Instagram давно бракувало через перенасичення рекламою та інфлюенс-контентом. Це спроба повернути платформі атмосферу обміну моментами з друзями. За задумом Meta, нова функція має заохотити користувачів проводити більше часу в застосунку, переглядаючи контент не на самоті, а разом з близькими.

Blend не з'явився зненацька: ще понад рік тому його тестували у вигляді внутрішнього прототипу, а навесні 2024 року про розробку писали деякі ЗМІ. Тепер функція стає доступною для всіх користувачів.



Як виглядає функція Blend / Фото Meta

Як скористатися

Щоб створити Blend, потрібно відкрити особистий або груповий чат у Direct, натиснути на нову іконку Blend у верхній частині екрана й надіслати запрошення. Стрічка запускається автоматично, щойно хтось із учасників приєднується. Переглянути її можна прямо в DM, натиснувши на відповідну іконку.

Blend уже порівнюють із однойменною функцією в Spotify, де користувачі можуть об'єднувати музичні смаки в один динамічний плейлист. Так само й тут – ваша стрічка Reels у Blend постійно оновлюється, враховуючи вподобання всіх учасників.