Одне з потенційних застосувань – можливість для знаменитостей ділитися ексклюзивними кадрами зі своїми найвідданішими шанувальниками, які з великою імовірністю знають відповідь на підказки до коду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Android Police. Наприклад, автор може заблокувати ролик з підказкою "мій день народження" або "ім'я мого собаки", щоб поділитися ексклюзивним контентом.

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Як це працюватиме

Соціальна мережа, що належить Meta, зараз тестує цю функцію на своєму акаунті Design. Вона поділилася заблокованим роликом, який спонукає глядачів ввести секретний код. Підказка для коду – "перший хештег в описі" до публікації. У цьому випадку кодом є слово "threads".

Поки що відкрити пост можна лише в додатку, оскільки у вебверсії функція ще не працює. Але після того, як ви розблокуєте ролик, то побачите банер з написом "coming soon", який, судячи з усього, є оголошенням акаунта Design про те, що він запускає профіль у новій соцмережі Threads.



Як працює функція заблокованих постів / Колаж 24 Каналу

У сітці профілю така публікація відображається розмитою і з піктограмою ключа у верхньому правому куті. Варто зазначити, що розмиття не настільки сильне, щоб не можна було взагалі розпізнати, що під ним знаходиться.

Функція також може бути використана творцями та брендами для запуску промо-акцій або маркетингових кампаній у новий цікавий спосіб. Наприклад, вони можуть використовувати заблоковані ролики для презентації продукту або для створення ажіотажу навколо таємничості запуску.

Для звичайних користувачів нова функція може стати цікавим способом поділитися контентом з певними друзями. Але очевидно, що не всі захочуть мати справу з заблокованими роликами й витрачати час на пошуки секретних кодів, тим більше, що Instagram і так переповнений безліччю різних типів контенту і функцій.

Як і у випадку з будь-якою іншою тестовою функцією, невідомо, коли Instagram планує широко її впроваджувати. Оскільки це тестування, компанія може взагалі від цього відмовитися, якщо отримає погані відгуки від аудиторії.