Що зміниться

Android Open Source Project або AOSP – це проєкт, який надає початковий код операційної системи Android. Він означає, що будь-хто може завантажити цей код у будь-який момент, змінювати його та створювати власні версії Android. Основна ідея AOSP — це надання базової платформи, яку можна використовувати для розробки власних операційних систем або пристроїв, модифікуючи її власним дизайном і функціями. Процес розробки AOSP завжди був публічним. Тепер усе зміниться, але хвилюватися рано, бо в цьому є й позитивний момент, повідомляє 24 Канал з посиланням на Android Authority.

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Проект з відкритим початковим кодом випускається під ліцензією Apache 2.0, яка дозволяє будь-кому використовувати, розповсюджувати або модифікувати операційні системи на основі AOSP без необхідності сплачувати будь-які ліцензійні платежі або оприлюднювати свій модифікований код. Ця структура ліцензування сприяла широкому розповсюдженню AOSP, що призвело до створення кастомізованих форків, таких як One UI від Samsung чи оболонки будь-яких інших виробників смартфонів.

Як і багато інших проектів з відкритим кодом, AOSP приймає внески коду від сторонніх розробників. Однак Google проводить більшу частину розробки самостійно, оскільки розглядає проєкт не як колективне надбання, а свій власний продукт. Тому Google має вирішальне слово щодо того, який код може бути впроваджений в AOSP на нативному рівні.

Щоб збалансувати відкритий характер AOSP і стратегію розробки продукту, Google підтримує дві основні гілки Android: публічну гілку AOSP і внутрішню гілку розробки. Відділення AOSP доступне будь-кому, тоді як внутрішнє відділення Google обмежується компаніями з ліцензійною угодою.

Але ось у чому проблема: поки Google додає нові функції та виправлення в свою внутрішню версію і надає до неї доступ окремим компаніям за ліцензією, версія AOSP застигає на останньому оновленні. Це означає, що різні розробники мають різний ступінь доступу, а деякі мають фору в розумінні того, яким буде майбутнє операційної системи. Деяким потрібно чекати, поки Google зробить публічний реліз своєї версії, щоб отримати всі нові зміни.

Якщо ви слідкуєте за процесом розробки, то могли помітити, що компанія вже деякий час розробляє більшість частин Android за зачиненими дверима у своїх "внутрішніх гілках", а "гілка AOSP" має лише деякі аспекти фреймворку Android (включно з Bluetooth, ядром та деякими іншими основними компонентами).

Тепер Google підтвердив, що "вся розробка Android відбуватиметься у внутрішніх підрозділах" компанії. Оскільки головні частини Android розробляються приватно, публічна гілка AOSP часто значно відстає. Ця різниця очевидна, якщо порівнювати доступність функцій і API в збірці AOSP і в останній бета-версії Android 16, яка була зібрана з внутрішньої гілки.

Невідповідність змушує Google витрачати час і зусилля на те, щоб пропатчити AOSP до нової версії з внутрішньої гілки. Через те, наскільки різні гілки, часто виникають конфлікти злиття, що ще більше гальмує процес.

Перемістивши все у свою внутрішню гілку розробки, Google не змінює швидкість, з якою з'являються нові збірки. Скоріше, це потенційно впорядкує процес і запобігатиме конфліктам при злитті гілок. Тепер всі розробники будуть чекати випуску стабільної збірки від Google у момент, коли певна порція змін буде внесена в чергову бета-версію ОС.

Важливо зазначити, що це зовсім не означає, що Google робить Android платформою з закритим початковим кодом. Навпаки, код усе ще буде відкритим для всіх і безплатним, а єдина зміна полягає в тому, як розробники отримуватимуть до нього доступ.

Що це означає для користувачів

Якщо коротко, то для користувачів це, ймовірно, не зіграє ніякої ролі. Виробники їхніх смартфонів усе одно отримають доступ до кожної чергової збірки в ті ж самі часові рамки. Єдина зміна в тому, що раніше вони могли працювати з AOSP, поки Google працює над своєю версією, а тепер замість AOSP, доступної в будь-який момент, вони чекатимуть стабільного релізу компанії. Це може дещо загальмувати вивчення нових функцій та адаптацію до них, але варто враховувати, що навіть із доступом до AOSP усі виробники смартфонів і так чекали, коли вийде фінальна стабільна версія.