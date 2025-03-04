Товары исчезли

Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. Отмечают, что эти товары исчезли с платформы еще 25 февраля, и пока неизвестно, когда их можно будет снова заказать из России.

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Российские блогеры жалуются, что сначала пользователи столкнулись с так называемым "теневым баном" – скрытым ограничением, что делает определенные товары недоступными без официального объявления о блокировке.

Заметьте. Основной причиной такого решения могут быть санкции США, которые ужесточают контроль за поставками высокотехнологичного оборудования в Россию.

AliExpress ограничил продажу товаров

Предположительно, китайские производители или сам AliExpress подверглись давлению со стороны американских регуляторов, что заставило платформу ограничить продажу некоторых категорий товаров.

Еще одной возможной причиной может быть политика китайских банков, которые периодически блокируют платежи из России из-за риска вторичных санкций. Это может затруднять оплату заказов и создавать проблемы для поставщиков.

Менее вероятный, но возможный вариант – технические сбои или подготовка к массовым распродажам. Однако этот сценарий вызывает сомнения, поскольку ограничение коснулось лишь отдельных комплектующих, а не всей категории компьютерной техники.

Пока официальных комментариев от AliExpress по этому поводу нет.