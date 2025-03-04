Товари зникли

Про це повідомлють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Зазначають, що ці товари зникли з платформи ще 25 лютого, і наразі невідомо, коли їх можна буде знову замовити з Росії.

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Російські блогери бідкаються, що спершу користувачі зіткнулися з так званим "тіньовим баном" – прихованим обмеженням, що робить певні товари недоступними без офіційного оголошення про блокування.

Зауважте. Основною причиною такого рішення можуть бути санкції США, які посилюють контроль за постачанням високотехнологічного обладнання до Росії.

AliExpress обмежив продаж товарів

Імовірно, китайські виробники або сам AliExpress зазнали тиску з боку американських регуляторів, що змусило платформу обмежити продаж деяких категорій товарів.

Ще однією можливою причиною може бути політика китайських банків, які періодично блокують платежі з Росії через ризик вторинних санкцій. Це може ускладнювати оплату замовлень і створювати проблеми для постачальників.

Менш імовірний, але можливий варіант – технічні збої або підготовка до масових розпродажів. Однак цей сценарій викликає сумніви, оскільки обмеження торкнулося лише окремих комплектуючих, а не всієї категорії комп’ютерної техніки.

Наразі офіційних коментарів від AliExpress з цього приводу немає.