Чому в Німеччині знову заговорили про російський газ

Дискусії на цю тему тривають ще до завершення війни, і на це є низка причин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Не секрет, що промисловість Німеччини довгий час залежала від дешевого російського газу, і після відмови від нього економіка країни відчуває труднощі.

Зауважте. Через зростання цін на енергоносії деякі підприємства були змушені перенести виробництво за кордон, а деякі галузі опинилися під загрозою скорочення.

Наразі ж керівник одного з найбільших хімічних підприємств Німеччини Крістіан Гюнтер зауважив, що єдиний спосіб повернути стабільність у промисловий сектор – знову отримати дешевий газ із Росії.

Якими шляхами можуть відновити постачання

Серед варіантів розглядають:

Відновлення транзиту через Україну.

Використання вцілілої лінії "Північного потоку" на дні Балтійського моря.

Відкрито можливість повернення російського газу обговрює і міністр економіки землі Саксонія-Ангальт – Свен Шульце. Він вважає, що після мирної угоди Німеччина може переглянути своє ставлення до поставок.

"Якщо ми зможемо досягти миру та побудувати довгострокову довіру до того, що Європі не загрожує Росія, ми повинні бути відкритими для обговорення майбутніх поставок російського газу", – заявив він.

Чи реальноо повернути газ з Росії Найбільші покупці російського газу в Європі вже розірвали контракти з "Газпромом". Зокрема, Uniper SE (Німеччина) та OMV AG (Австрія). Європа нарощує власні альтернативи, зокрема LNG-термінали та поставки скрапленого газу від США, ОАЕ та інших світових постачальників. Однак експерти прогнозують, що повернення хоча б частини російського газу допоможе знизити ціни на європейському ринку.

Важливо! Попри розмови в Німеччині про можливе повернення до співпраці з "Газпромом", це питання залишається вкрай чутливим. Водночас Європа поступово зменшує залежність від російських енергоресурсів.