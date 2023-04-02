Google удвічі збільшив фінансування українських IT-стартапів

Google у рамках фонду підтримки стартапів в Україні вдвічі збільшив фінансування українських компаній. Американська компанія виділила 10 мільйонів доларів за 2022 рік.

Google збільшив фінансування

Глава Google for Startups Міхал Крамарз розповів, що українські стартапи, які підтримав фонд, протягом 2022 року отримали 10 мільйонів доларів фінансування під час війни та додатково змогли найняти 216 співробітників.

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Але, що також дуже важливо: вони змогли наростити виторг на 200% рік до року, що означає, що навіть у складний час, під час війни, у ситуації, яка потребує стійкості, вони змогли досягти неймовірних результатів,

– додав він.

Крамарз також нагадав, що у березні 2022 року Google оголосив про створення фонду підтримки стартапів в Україні у розмірі 5 мільйонів доларів. У його рамках планувалося виділити гранти до 100 тисяч доларів без участі у капіталі компаній. Відібрані стартапи також могли розраховувати на наставництво від корпорації, підтримку продуктів та кредити Cloud.

Ми отримали 1 700 заявок від стартапів з України, з них було відібрано 300. З цього числа, своєю чергою, спочатку планували відібрати 50, проте стартапи були настільки хорошими, що ми сказали: давайте хоча б спробуємо підтримати більше,

– розповів Крамарз.

Крамарз не назвав точної кількості відібраних компаній, проте зазначив, що їх не могло бути 100 чи 200, оскільки у такому разі програма фінансової підтримки для кожної компанії була б дуже низькою.