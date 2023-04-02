Google увеличил финансирование

Глава Google for Startups Михал Крамарз рассказал, что украинские стартапы, поддержавшие фонд, за 2022 год получили 10 миллионов долларов финансирование во время войны и дополнительно смогли нанять 216 сотрудников.

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Но, что также очень важно: они смогли нарастить выручку на 200% год к году, что означает, что даже в сложное время, во время войны, в ситуации, требующей устойчивости, они смогли добиться невероятных результатов,

– добавил он.

Крамарз также напомнил, что в марте 2022 года Google объявил о создании фонда поддержки стартапов в Украине в размере 5 миллионов долларов. В его рамках планировалось выделить гранты до 100 тысяч долларов без участия в капитале компаний. Отобранные стартапы могли рассчитывать на наставничество от корпорации, поддержку продуктов и кредиты Cloud.

Мы получили 1 700 заявок от стартапов из Украины, из них было отобрано 300. Из этого числа, в свою очередь, изначально планировали отобрать 50, однако стартапы были настолько хорошими, что мы сказали: давайте хотя бы попытаемся поддержать больше,

– рассказал Крамарз.

Крамарз не назвал точного количества отобранных компаний, однако отметил, что их не могло быть 100 или 200, поскольку в таком случае программа финансовой поддержки для каждой компании была бы очень низкой.