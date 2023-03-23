Заяви компаній у Росії на Google

Сума вимог кредиторів в реєстрі третьої черги складає 105 мільйонів рублів. Більшість позовів пов'язані з несплатою послуг із розміщення реклами.

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Заяви про включення своїх вимог до позову подали: медіаструктури "Російська газета", "Росбизнесконсалтинг", "Коммерсант" та інші.

Банкрутство Google

У червні 2022 року "дочка" Google ТОВ "Гугл" подала заяву про банкрутство. Компанію зобов'язали виплатити 28,3 мільярда рублів штрафів, з яких тільки 62 мільйони рублів були сплачені добровільно, а понад 8,7 мільярда рублів були стягнуті приставами.

Також грудні 2021 року компанія отримала штраф у розмірі 7,2 мільярда рублів за те, що не видалила забороненої інформації. За пів року цей штраф зріс на 0,5 мільярдів рублів через виконавчий збір.

Нагадаємо! Офіційний курс долара до рубля згідно з даними російського Центробанку складає – 76,95 рубля.