Росіяни найчастіше відкривають бізнес у Туреччині

За даними The Economic Policy Research Foundation of Turkey, у 2021 році російських компаній у Туреччині було 177, то у 2022 році цифра зросла до 1 363.

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Таким чином російські компанії опинилася на першому місці серед іноземного бізнесу в Туреччині. Загалом кількість компаній з іноземним капіталом у Туреччині збільшилася за рік на 49,8%.

Цікаво! Більшість компаній з іноземним капіталом, зокрема російським, зареєстрували у Стамбулі (61,9%), на другому місці – Анталія.

Росіяни активні емігрують в Туреччину

Варто зауважити, що Туреччина стала одним із головних напрямків для еміграції росіян, які складають чверть від загальної кількості іноземних покупців нерухомості у країні.

Росіяни також найактивніше серед іноземців купували нерухомість у Туреччині. Загалом було продано 68 210 об'єктів, із них 16 312 купили росіяни – це 23,9% від загальної кількості.