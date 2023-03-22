Россияне чаще всего открывают бизнес в Турции

По данным The Economic Policy Research Foundation of Turkey, в 2021 году российских компаний в Турции было 177, в 2022 году цифра выросла до 1 363.

Читайте также Бренд всемирно известного такси разоблачили на неуплате налогов в Украине

Таким образом, российские компании оказались на первом месте среди иностранного бизнеса в Турции. В целом количество компаний с иностранным капиталом в Турции увеличилось за год на 49,8%.

Любопытно! Большинство компаний с иностранным капиталом, в том числе российским, зарегистрировали в Стамбуле (61,9%), на втором месте – Анталия.

Россияне активны эмигрируют в Турцию

Следует отметить, что Турция стала одним из главных направлений для эмиграции россиян, составляющих четверть от общего количества иностранных покупателей недвижимости в стране.

Россияне также наиболее активно среди иностранцев покупали недвижимость в Турции. В общей сложности было продано 68 210 объектов, из них 16 312 купили россияне – это 23,9% от общего количества.