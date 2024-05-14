Готель "Україна" у центрі Києва хочуть продати за понад 1 мільярд гривень

Нещодавно пройшло засідання аукціонної комісії Фонду держмайна України, де розглядали питання щодо продажу готелю "Україна" в Києві. Комісія обговорила умови продажу готелю та встановила початкову ціну продажу.

За скільки хочуть продати будівлю

Нещодавно Кабінет Міністрів додав готель "Україна" до списку об'єктів, які мають бути приватизовані. Це рішення про приватизацію було затверджене Фондом державного майна.

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Комісія встановила початкову ціну для приватизації готелю "Україна" на рівні 1,048 мільярда гривень.

Учасники комісії ознайомилися з документами підприємства, зокрема з фінансовою звітністю за I квартал поточного року. Після обговорення, враховуючи вимоги Закону, комісія встановила стартову ціну продажу активу на аукціоні з умовами – 1 047 637 152 гривень,

– йдеться в заяві ФДУ.

Що відомо про готель

Готель "Україна" – це 4-зірковий готель, розташований у самому центрі Києва, на Майдані Незалежності. Будівля має 14 поверхів та загальну площу 22 481,5 квадратних метрів.

Ось що в готелі можна знайти:

Головний ресторан "Україна" на 250 місць з площею 451 квадратний метр.

Чотири банкетні зали.

Бізнес-центр на першому поверсі, оснащений сучасним офісним обладнанням.

Шість конференц-залів та переговорні кімнати.

Салон краси, сауна та масажний кабінет, де також пропонуються послуги приватної пральні.

Стоянка на 69 місць для автомобілів.

Приватизація готелю "Україна"

Тиждень тому Кабмін видав розпорядження, за яким готель "Україна" було включено до списку об'єктів на приватизацію. Це означає, що в найближчому майбутньому готель будуть розвивати приватні інвестори.

Стартова вартість готелю спершу була встановлена в 1,039 мільярда гривень без врахування ПДВ. У січні зазначалося, що готель має борги на суму 45 мільйонів гривень.

Аукціон з продажу готелю планується провести в кінці цього літа. Наразі готель продовжує працювати, але через воєнні обставини переважно використовується для проведення конференцій, а не для розміщення гостей.