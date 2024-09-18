Готель у центрі Києва продали "з молотка": хто став новим власником

Готель "Україна", розташований на Майдані Незалежності в Києві, був проданий у приватну власність на аукціоні за 2,5 мільярда гривень. Торги проходили онлайн через систему "Прозорро.Продажі".

Хто став новим власником готелю

Як повідомляє Фонд державного майна, за актив боролися три учасники. Початкова вартість об'єкта приватизації становила 1,048 мільярда гривень, але зросла до 2,512 мільярда гривень.

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Переможцем стала компанія "ОЛА ФАЙН" зі статутним капіталом 768 тисяч гривень.

Зауважте! Єдиним акціонером є інвестиційний фонд "АРС КЕПІТАЛ", а кінцевим власником – громадянин України Максим Кріппа, зареєстрований в ОАЕ. ТОВ "ОЛА ФАЙН" вже володіє великим об'єктом нерухомості в Києві – бізнес-центром "Парус".

Переможець аукціону має 30 робочих днів для сплати повної вартості лота.

Після цього він зобов’язаний дотримуватися умов приватизації:

виплатити заборгованість із заробітної плати;

сплатити борги перед бюджетом;

погасити кредиторські зобов'язання;

забезпечити соціальні гарантії працівникам згідно з трудовим законодавством;

не звільняти співробітників протягом шести місяців;

зберегти основний вид діяльності підприємства.

Що відомо про готель

Готель "Україна" – це 4-зірковий комплекс, що складається з 14 поверхів, загальною площею 22 481,5 квадратні метри.

Продажна ціна об’єкта склала 111 тисяч гривень за квадратний метр, або приблизно 2,6 тисячі доларів.

Зауважте! Готель розташований на Майдані Незалежності й є першою висотною будівлею Києва, відкритою у вересні 1961 року, коли він називався "Москва".