Кто стал новым владельцем отеля

Как сообщает Фонд государственного имущества, за актив боролись три участника. Начальная стоимость объекта приватизации составляла 1,048 миллиарда гривен, но выросла до 2,512 миллиарда гривен.

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Победителем стала компания "ОЛА ФАЙН" с уставным капиталом 768 тысяч гривен.

Заметьте! Единственным акционером является инвестиционный фонд "АРС КЕПИТАЛ", а конечным владельцем – гражданин Украины Максим Криппа, зарегистрированный в ОАЭ. ООО "ОЛА ФАЙН" уже владеет крупным объектом недвижимости в Киеве – бизнес-центром "Парус".

Победитель аукциона имеет 30 рабочих дней для уплаты полной стоимости лота.

После этого он обязан соблюдать условия приватизации:

выплатить задолженность по заработной плате;

оплатить долги перед бюджетом;

погасить кредиторские обязательства;

обеспечить социальные гарантии работникам согласно трудовому законодательству;

не увольнять сотрудников в течение шести месяцев;

сохранить основной вид деятельности предприятия.

Что известно об отеле

Отель "Украина" – это 4-звездочный комплекс, состоящий из 14 этажей, общей площадью 22 481,5 квадратных метров.

Продажная цена объекта составила 111 тысяч гривен за квадратный метр, или примерно 2,6 тысячи долларов.

Заметьте! Отель расположен на Майдане Независимости и является первым высотным зданием Киева, открытым в сентябре 1961 года, когда он назывался "Москва".