Від гривні – до мільйонів

Відбулася перша приватизація об'єкта, стартова ціна якого складала лише 1 гривню. За результатами торгів його вартість зросла у багато разів.

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Йдеться про будівлю колишнього приймального радіоцентру для управління повітряним рухом. Площа об'єкта – 25,8 квадратних метрів. Фінальна ціна лота склала 1,5 мільйона гривень.

У ході торгів за об’єкт нерухомості змагалися 11 учасників, що зумовило колосальне зростання ціни, від початкової – 1 грн, до фінальної – 1 500 001 грн. Також покупець має додатково сплатити 300 тисяч ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити 1,8 мільйона гривень,

– повідомили у Фонді держмайна.

Чи є ще об'єкти зі стартовою ціною в 1 гривню

Фонд держмайна вже виставляв на торги об'єкти, стартова ціна яких дорівнювала 1 гривні. Вони були розташовані в Одеській, Житомирській, Закарпатській, Черкаській та Львівській областях.

Здебільшого це адміністративні будівлі та нежитлові приміщення різного призначення. Очікується, що ціна зросте завдяки великій кількості учасників.