Які є вакансії роботи без досвіду

Як повідомляють в Державній службі статистики, середня заробітна плата кваліфікованого штатного працівника в Україні становить майже 21 тисяча гривень.

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Робота продавцем-консультантом

До прикладу, пропонується робота в магазині ювелірних прикрас без досвіду. Щомісячна заробітна плата складає до 50 тисяч гривень. До обов'язків входить: обслуговування клієнта, надання консультацій щодо вибору ювелірних прикрас, викладання прикрас відповідно до стандартів.

Менеджер із роботи з клієнтами

Деякі компанії пропонують за таку роботу щомісяця 40 тисяч гривень. А до обов'язків входить: надання консультацій клієнтам, підтримка з ними комунікації, презентації продукції та укладання угод.

Робота регіональним продавцем

Тут зарплатний діапазон коливається від 40 до 60 тисяч гривень щомісяця з вимогами, як-от комунікабельність, активність та бажання розвиватися.