Какие есть вакансии работы без опыта

Как сообщают в Государственной службе статистики, средняя заработная плата квалифицированного штатного работника в Украине составляет почти 21 тысяча гривен.

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Работа продавцом-консультантом

К примеру, предлагается работа в магазине ювелирных украшений без опыта. Ежемесячная заработная плата составляет до 50 тысяч гривен. В обязанности входит: обслуживание клиента, предоставление консультаций по выбору ювелирных украшений, выкладка украшений в соответствии со стандартами.

Менеджер по работе с клиентами

Некоторые компании предлагают за такую работу ежемесячно 40 тысяч гривен. А в обязанности входит: предоставление консультаций клиентам, поддержание с ними коммуникации, презентации продукции и заключение сделок.

Работа региональным продавцом

Здесь зарплатный диапазон колеблется от 40 до 60 тысяч гривен ежемесячно с требованиями, например коммуникабельность, активность и желание развиваться.