Українські фінтех-стартапи можуть отримати грант на 10 тисяч доларів
П'ять українських фінтех-стартапів можуть отримати грант у розмірі 10 тисяч доларів. Які проєкти можуть взяти участь та, як подати заявку – розповідаємо далі.
Грант на 10 тисяч доларів
Гранти виділять п'ятьом стартапам у рамках програми Start Path Ukraine від міжнародної платіжної системи Mastercard. Також стартапи отримають не лише гроші, а й доступ до ресурсів, менторського супроводу та можливостей нетворкінгу з провідними експертами галузі.
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Хто може подати заявку
Ініціатива Start Path Ukraine орієнтована на українські фінтехи, які працюють за такими напрямками:
- "зелене" та стійке фінансування,
- фінансовий менеджмент,
- кредитування,
- продукти та рішення для МСБ,
- інноваційні платежі та послуги,
- відкритий банкінг,
- віддалена ідентифікація та верифікація,
- CBDC та криптовалюти,
- клієнтська підтримка,
- кібербезпека та захист даних, а також в інших областях фінтеху.
Це загальний, проте не виключний список напрямів, проєкти з яких можуть податися у Start Path Ukraine. Стартапи в у інших сферах фінтеху також можуть долучитися до програми.
Як подати заявку
- Подати заявку на участь у програмі можна за цим посиланням.
- Заявки приймаються лише до 20 жовтня.