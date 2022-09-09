Українські фінтех-стартапи можуть отримати грант на 10 тисяч доларів

9 вересня 2022 , 11:06
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П'ять українських фінтех-стартапів можуть отримати грант у розмірі 10 тисяч доларів. Які проєкти можуть взяти участь та, як подати заявку – розповідаємо далі.

Грант на 10 тисяч доларів

Гранти виділять п'ятьом стартапам у рамках програми Start Path Ukraine від міжнародної платіжної системи Mastercard. Також стартапи отримають не лише гроші, а й доступ до ресурсів, менторського супроводу та можливостей нетворкінгу з провідними експертами галузі.

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Довідка: ініціатива реалізується за підтримки Нацбанку та Міністерства цифрової трансформації України.

Хто може подати заявку

Ініціатива Start Path Ukraine орієнтована на українські фінтехи, які працюють за такими напрямками:

  • "зелене" та стійке фінансування,
  • фінансовий менеджмент,
  • кредитування,
  • продукти та рішення для МСБ,
  • інноваційні платежі та послуги,
  • відкритий банкінг,
  • віддалена ідентифікація та верифікація,
  • CBDC та криптовалюти,
  • клієнтська підтримка,
  • кібербезпека та захист даних, а також в інших областях фінтеху.

Це загальний, проте не виключний список напрямів, проєкти з яких можуть податися у Start Path Ukraine. Стартапи в у інших сферах фінтеху також можуть долучитися до програми.

Як подати заявку

  • Подати заявку на участь у програмі можна за цим посиланням.
  • Заявки приймаються лише до 20 жовтня.
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Автор: Дар'я Вереньова