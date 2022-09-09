Грант на 10 тисяч доларів

Гранти виділять п'ятьом стартапам у рамках програми Start Path Ukraine від міжнародної платіжної системи Mastercard. Також стартапи отримають не лише гроші, а й доступ до ресурсів, менторського супроводу та можливостей нетворкінгу з провідними експертами галузі.

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Довідка: ініціатива реалізується за підтримки Нацбанку та Міністерства цифрової трансформації України.

Хто може подати заявку

Ініціатива Start Path Ukraine орієнтована на українські фінтехи, які працюють за такими напрямками:

"зелене" та стійке фінансування,

фінансовий менеджмент,

кредитування,

продукти та рішення для МСБ,

інноваційні платежі та послуги,

відкритий банкінг,

віддалена ідентифікація та верифікація,

CBDC та криптовалюти,

клієнтська підтримка,

кібербезпека та захист даних, а також в інших областях фінтеху.

Це загальний, проте не виключний список напрямів, проєкти з яких можуть податися у Start Path Ukraine. Стартапи в у інших сферах фінтеху також можуть долучитися до програми.

Як подати заявку

Подати заявку на участь у програмі можна за цим посиланням.

Заявки приймаються лише до 20 жовтня.

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