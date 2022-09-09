Грант на 10 тысяч долларов

Гранты выделят пяти стартапам в рамках программы Start Path Ukraine от международной платежной системы Mastercard. Также стартапы получат не только деньги, но и доступ к ресурсам, менторскому сопровождению и возможностям нетворкинга с ведущими экспертами отрасли.

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Справка: инициатива реализуется при поддержке Нацбанка и Министерства цифровой трансформации Украины.

Кто может подать заявку

Инициатива Start Path Ukraine ориентирована на украинские финтехи, работающие по следующим направлениям:

"зеленое" и устойчивое финансирование,

финансовый менеджмент,

кредитование,

продукты и решения для МПБ,

инновационные платежи и услуги,

открытый банкинг,

удаленная идентификация и верификация,

CBDC и криптовалюты,

клиентская поддержка,

кибербезопасность и защита данных, а также в других областях финтеха.

Это общий, но не исключительный список направлений, проекты по которым могут быть представлены в Start Path Ukraine. Стартапы в других областях финтеха также могут присоединиться к программе.

Как подать заявку

Подать заявку на участие в программе можно по этой ссылке.

Заявки принимаются до 20 октября.

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