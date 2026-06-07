Мільйон гривень на розвиток бізнесу: які гранти в Україні є для ветеранів та їхніх сімей

Держава продовжує підтримувати ветеранів та членів їхніх родин. Одним із таких інструментів є грантова програма, яка допомагає започаткувати власну справу або розширити вже наявний бізнес.

Хто може отримати грант для ветеранів

Розмір фінансування може сягати одного мільйона гривень. Як подати заявку та що для цього потрібно – розповіли на порталі Дія.

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Насамперед варто зазначити, що грантова програма створена для:

учасників бойових дій (УБД);

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

їхніх дружин або чоловіків;

а також для членів сім'ї загиблих захисників і захисниць.

Така допомога не оподатковується. Гроші можна витратити на придбання франшизи, послуги з маркетингу та реклами, ліцензійне програмне забезпечення, оренду чи лізинг, а також меблі, обладнання та транспорт для комерційного використання.

У разі отримання гранту підприємці зобов'язані провадити свою діяльність відповідно до обраного терміну бізнес-плану, платити податки та створити певну кількість робочих місць, наприклад:

до 250 тисяч гривень – створення одного робочого місця;

до 500 тисяч гривень – йдеться вже про два робочі місця;

до 1 мільйона гривень – чотири робочі місця та реєстрація як ФОП від 1 року.

Як стати учасником програми

Зауважте, що заповнити спеціальну заявку в Дії недостатньо. Українці також повинні підготувати власний бізнес-план за конкретною формою та підписати все електронним підписом.

Державний центр зайнятості розгляне звернення протягом 10 робочих днів після завершення кінцевого строку подання (улітку 2026 року це 14 та 28 червня, 12 та 26 липня, 9 та 23 серпня).

У разі позитивного результату ви отримаєте сповіщення, після чого протягом 20 робочих днів потрібно звернутися в Ощадбанк – для відкриття рахунку та укладення угоди.

Корисно! За детальнішою консультацією офлайн громадяни також можуть відвідати найближче відділення Ощадбанку.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала оновлення програми "Власна Справа" з 1 вересня. Її можливості розширили для вищеперерахованих категорій, зокрема розмір мікрогрантів збільшили до 300 – 500 тисяч гривень.

Також в Україні діє ініціатива, завдяки якій демобілізовані можуть отримати спеціальний ваучер на навчання до 33 280 гривень.