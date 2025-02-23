Компанії отримуватимуть гранти: Україна залучатиме приватний сектор до виробництва вибухівки

Україна залучатиме приватні компанії до виробництва вибухівки і боєприпасів та надаватиме їм фінансову підтримку у вигляді грантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Відповідну заяву зробив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Defence Tech Innovation Forum від кластера оборонних технологій Brave1.

Читайте також Зброя майбутнього: в Україні презентували новий ударний дрон і незвичайні безпілотні системи

Приватні компанії отримуватимуть гранти

Михайло Федоров пояснив, що для реалізації ініціативи вже була проведена підготовча робота, а також усунені бюрократичні проблеми для виробників у цій сфері.

По-перше, ми відкрили ринок, дозволили виробляти порох для приватного сектору і боєприпаси. По-друге, дозволили завозити різні компоненти для виробництва. І наступний крок – це фінансова підтримка. Гранти – це найкращий підхід, і ми дуже швидко це запустимо. Президент ще пів року тому поставив задачу знайти кошти, тому вони вже виділені,

– зазначив міністр.

За його словами, держава розробила програму, яка дозволить приватним компаніям, які виготовляють порох, доєднуватись до проєкту. Водночас одним із пріоритетних завдань залишається безпечне розміщення таких підприємств, зокрема їхнє розташування на належній відстані від населених пунктів.

Вимоги для отримання ліцензії, за замовчуванням створити безпечні умови для виробництва. Воно повинно бути якомога далі від проживання людей, певні умови щодо безпеки. Ці умови будуть створені,

– підсумував глава Мінцифри.

У Михайла Федорова також запитали, як українським виробникам вирішувати світову проблему із нестачею речовин для виробництва вибухівки. У відповідь міністр сказав, що підприємці мають різні технології щодо виробництва. До того ж вітчизняні компанії працюють над інноваційними видами вибухівки.