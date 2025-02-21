Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Армія TV.

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Яку нову зброю презентували в Україні

Загалом, на форумі Defense Tech Innovations Forum 2025 презентували:

новий ударний дрон "Булава",

повітряний дрононосець,

наземний дрон-камікадзе з мінами замість коліс,

сучасний дистанційно керований модуль виконання бойових та розвідувальних завдань у складних умовах.

Ударний БпЛА "Булава" візуально нагадує російський "Ланцет". Відомо, що він може перебувати у повітрі до 50 хвилин та має радіус дії 50+ кілометрів.

"РБК-Україна" повідомляє, що до комплекту "Булави", окрім самого дрона, входять також наземна станція управління, ретранслятори та засоби розвідки, які дозволяють автономно виконувати бойові завдання. На опублікованому у мережі відео можна побачити, що дрон має Х-подібне оперення.

Дрон "Булава": дивіться відео

Що стосується наземного дрона-камікадзе з мінами ТМ-62. Військовий у коментарі журналістам зауважив, що дрон не має коліс – замість них встановлені міни. За його словами, це за рахунок вибухової речовини, яку можна як корисну масу залучати на самому полі бою.

Наземний дрон з мінами: дивіться відео

Крім того, презентували на форумі й Wolly 7,62 – сучасний дистанційно керований бойовий модуль, призначений для виконання бойових та розвідувальних завдань у складних умовах.

Основні характеристики Wolly 7,62:

калібр: 7,62 мм;

максимальна дальність ураження до 1000 метрів;

вага 30 кілограмів (без урахування боєкомплекту);

до 5 діб на одному заряді;

ШІ для розпізнавання живої сили та техніки;

режими наведення: ручне та автоматичне наведення на ціль;

дальність зв'язку до 100 метрів.

Керований бойовий модуль Wolly 7,62: дивіться відео

На Defense Tech Innovations Forum 2025 також показали дрононосець. Журналісти Армія TV повідомили, що ця безпілотна система як авіаносець, але він летить і несе на собі дрони.

Як виглядає дрононосець: дивіться відео

Раніше очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що вже цього року українці зможуть побачити роботу системи "рій дронів". Нагадаємо, що такі БпЛА мають атакувати цілі без залучення до цього процесу пілота. Крім того, у планах розробників є мета створити технологію, під час якої дрони могли б взаємодіяти між собою та буквально битися як одна команда.