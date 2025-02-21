Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Армия TV.
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Какое новое оружие презентовали в Украине
В общем, на форуме Defense Tech Innovations Forum 2025 презентовали:
- новый ударный дрон "Булава",
- воздушный дрононосец,
- наземный дрон-камикадзе с минами вместо колес,
- современный дистанционно управляемый модуль выполнения боевых и разведывательных задач в сложных условиях.
Ударный БпЛА "Булава" визуально напоминает российский "Ланцет". Известно, что он может находиться в воздухе до 50 минут и имеет радиус действия 50+ километров.
"РБК-Украина" сообщает, что в комплект "Булавы", кроме самого дрона, входят также наземная станция управления, ретрансляторы и средства разведки, которые позволяют автономно выполнять боевые задачи. На опубликованном в сети видео можно увидеть, что дрон имеет Х-образное оперение.
Дрон "Булава": смотрите видео
Что касается наземного дрона-камикадзе с минами ТМ-62. Военный в комментарии журналистам заметил, что дрон не имеет колес – вместо них установлены мины. По его словам, это за счет взрывчатого вещества, которое можно как полезную массу привлекать на самом поле боя.
Наземный дрон с минами: смотрите видео
Кроме того, презентовали на форуме и Wolly 7,62 – современный дистанционно управляемый боевой модуль, предназначен для выполнения боевых и разведывательных задач в сложных условиях.
Основные характеристики Wolly 7,62:
- калибр: 7,62 мм;
- максимальная дальность поражения до 1000 метров;
- вес 30 килограммов (без учета боекомплекта);
- до 5 суток на одном заряде;
- ИИ для распознавания живой силы и техники;
- режимы наведения: ручное и автоматическое наведение на цель;
- дальность связи до 100 метров.
Управляемый боевой модуль Wolly 7,62: смотрите видео
На Defense Tech Innovations Forum 2025 также показали дрононосец. Журналисты Армия TV сообщили, что эта беспилотная система как авианосец, но он летит и несет на себе дроны.
Как выглядит дрононосец: смотрите видео
Ранее глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что уже в этом году украинцы смогут увидеть работу системы "рой дронов". Напомним, что такие БпЛА должны атаковать цели без привлечения к этому процессу пилота. Кроме того, в планах разработчиков есть цель создать технологию, во время которой дроны могли бы взаимодействовать между собой и буквально сражаться как одна команда.