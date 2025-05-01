Греція судиться з Adidas через рекламу, де кросівок "пинає" Акрополь

Греція розпочала судовий процес проти Adidas через відео рекламного шоу дронів, у якому кросівок нібито "пинає" Акрополь. Це викликало хвилю обурення серед громадян країни та стало приводом для офіційної реакції Міністерства культури.

Adidas звинуватили у зневазі

Зокрема, міністр культури Ліна Мендоні назвала використання одного з найважливіших символів демократії у комерційній рекламі "неприйнятним" і таким, що ображає національну гідність, передає 24 Канал з посилання на

Дивіться також Nissan скорочує виробництво: залишиться лише 10 заводів у світі

"Акрополь – це не декорація для реклами взуття", – наголосила Мендоні.

Уряд також ініціював офіційне розслідування, щоб перевірити, чи мала компанія усі необхідні дозволи для проведення дрон-шоу в Афінах.

Суперечлива реклама Adidas: відео

Позиція компанії

У відповідь Adidas заперечила звинувачення. Вона заявила, що дійсно отримала всі дозволи від місцевої влади, а сам Акрополь не був задіяний як рекламний об'єкт.

За словами представників бренду, відео не було спрямоване на комерційне використання культурної спадщини.