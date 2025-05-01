Греція судиться з Adidas через рекламу, де кросівок "пинає" Акрополь
- Греція розпочала судовий процес проти Adidas через рекламне відео, в якому кросівок "пинає" Акрополь.
- Міністр культури назвала це використання символу неприйнятним, а Adidas заявила, що отримала всі необхідні дозволи і не мала наміру комерційно використовувати культурну спадщину.
Греція розпочала судовий процес проти Adidas через відео рекламного шоу дронів, у якому кросівок нібито "пинає" Акрополь. Це викликало хвилю обурення серед громадян країни та стало приводом для офіційної реакції Міністерства культури.
Adidas звинуватили у зневазі
Зокрема, міністр культури Ліна Мендоні назвала використання одного з найважливіших символів демократії у комерційній рекламі "неприйнятним" і таким, що ображає національну гідність, передає 24 Канал з посилання на
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"Акрополь – це не декорація для реклами взуття", – наголосила Мендоні.
Уряд також ініціював офіційне розслідування, щоб перевірити, чи мала компанія усі необхідні дозволи для проведення дрон-шоу в Афінах.
Суперечлива реклама Adidas: відео
Позиція компанії
У відповідь Adidas заперечила звинувачення. Вона заявила, що дійсно отримала всі дозволи від місцевої влади, а сам Акрополь не був задіяний як рекламний об'єкт.
За словами представників бренду, відео не було спрямоване на комерційне використання культурної спадщини.