Adidas обвинили в пренебрежении

В частности, министр культуры Лина Мендони назвала использование одного из важнейших символов демократии в коммерческой рекламе "неприемлемым" и таким, оскорбляющим национальное достоинство, передает 24 Канал со ссылкой на

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"Акрополь – это не декорация для рекламы обуви", – подчеркнула Мендони.

Правительство также инициировало официальное расследование, чтобы проверить, имела ли компания все необходимые разрешения для проведения дрон-шоу в Афинах.

Спорная реклама Adidas: видео

Позиция компании

В ответ Adidas отрицает обвинения. Она заявила, что действительно получила все разрешения от местных властей, а сам Акрополь не был задействован как рекламный объект.

По словам представителей бренда, видео не было направлено на коммерческое использование культурного наследия.