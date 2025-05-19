Скорочення в Nissan

Зокрема історичний завод в Оппамі, який працює з 1961 року, і частково контрольований завод у Шонані, пише Reuters із посиланням на власні джерела, передає 24 Канал.

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Після змін у Японії залишиться лише три діючі автозаводи: у Точігі та два в префектурі Фукуока.

Закриття заводів у світі

Ба більше, під скорочення можуть потрапити виробництва в Південній Африці, іІндії, Аргентині, а також деякі потужності в Мексиці.

Загалом Nissan планує скоротити кількість заводів у світі з 17 до 10. Компанія вже оголосила про масштабне зменшення витрат після того, як продажі у 2024 фінансовому році впали до 3,3 мільйони авто — на 42% менше, ніж у 2017.