Український видобувач бурштину може стати власністю громадянина Китаю: чи відома ціна

На ландшафті компаній з видобутку корисних відбулися зміни. На карті з'явилися іноземні гравці з доволі амбітними планами.

Новий власник

Громадянин Китаю Рен Йонгпенг купує компанію "Центр "Сонячне ремесло". Минулого року вона стала найбільшим видобувачем бурштину-сирцю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nadra.info.

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ТОВ "Люмос Плюс", якою володіє Рен Йонгпенг, з 5 листопада стала одноосібним учасником ТОВ "Центр "Сонячне ремесло". Кілька днів тому відбулася зміни й на посаді директора підприємства, його очолив Федір Горбань. Ціна угоди наразі невідома.

Що відомо про ТОВ "Центр "Сонячне ремесло"

Компанію заснували у 2007 році. Статутний капітал фірми – 1 мільйон гривень, вона займається видобутком бурштину на родовищі "Володимирець Східний" в Рівненській області.

Минулого року фірмі вдалося видобути 11 623,04 кілограмів бурштину. Вона поступилася лише КП "Волиньприродресурс". Цікаво, у компанії Рена Йонгпенга ТОВ "Люмос Плюс", яка заснована у вересні 2024 року, відсутній дозвіл на користування надрами.