Новый владелец

Гражданин Китая Рен Йонгпенг покупает компанию "Центр "Солнечное ремесло". В прошлом году она стала крупнейшим добытчиком янтаря-сырца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nadra.info.

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ООО "Люмос Плюс", которой владеет Рен Йонгпенг, с 5 ноября стала единоличным участником ООО "Центр "Солнечное ремесло". Несколько дней назад произошли изменения и в должности директора предприятия, его возглавил Федор Горбань. Цена сделки пока неизвестна.

Что известно об ООО "Центр "Солнечное ремесло"

Компанию основали в 2007 году. Уставный капитал фирмы – 1 миллион гривен, она занимается добычей янтаря на месторождении "Владимирец Восточный" в Ровенской области.

В прошлом году фирме удалось добыть 11 623,04 килограммов янтаря. Она уступила лишь КП "Волиньприродресурс". Интересно, в компании Рена Йонгпенга ООО "Люмос Плюс", которая основана в сентябре 2024 года, отсутствует разрешение на пользование недрами.