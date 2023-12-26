Х Маска не виплатив мільйонні бонуси працівникам – що загрожує компанії за порушення контракту

Соціальна мережа Х, яка належить Ілону Маску, втрапила у черговий гучний скандал. Тепер жертвою компанії стали власні працівники.

Обман працівників на мільйони доларів

Колишній старший директор із компенсацій у Twitter Марк Шобінгер цього літа подав до суду на компанію Ілона Маска. Причина позову – невиплата обіцяних бонусів для працівників соціальної мережі.

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За словами Шобінгера, коли Маск придбав Twitter минулого року, компанія пообіцяла працівникам 50% від їхніх цільових бонусів за підсумками 2022 року. Втім, жодних виплат працівники так і не отримали.

Twitter клопотав про закриття справи, але окружний суддя США Вінс Чхабрія відповів відмовою. На його думку, компанія порушила договір, тому повинна відповідати за позовом.

Пропозиція Twitter виплатити Шобінгеру бонус стала обов'язковим контрактом відповідно до законодавства Каліфорнії. І, нібито відмовившись виплатити Шобінгеру обіцяний бонус, Twitter порушив цей договір,

– вважає суддя.

Адвокати Маска наполягали на тому, що усна обіцянка не дорівнює контракту, і взагалі справу має розглядати суд Техасу. Усі аргументи адвокатів суд відхилив.

Після того, як соціальну мережу придбав Маск і звільнив більше як половину працівників, на Х посипалися численні позови. У позовах стверджується, що компанія дискримінувала літніх працівників, жінок та працівників з інвалідністю. Також компанія не попереджала персонал про майбутні скорочення.