Обман работников на миллионы долларов

Бывший старший директор по компенсациям в Twitter Марк Шобингер этим летом подал в суд на компанию Илона Маска. Причина иска – невыплата обещанных бонусов для работников социальной сети.

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По словам Шобингера, когда Маск приобрел Twitter в прошлом году, компания пообещала работникам 50% их целевых бонусов по итогам 2022 года. Впрочем, никаких выплат работники так и не получили.

Twitter ходатайствовал о закрытии дела, но окружной судья США Винс Чхабрия ответил отказом. По его мнению, компания нарушила договор, потому должна отвечать по иску.

Предложение Twitter выплатить Шобингеру бонус стало обязательным контрактом в соответствии с законодательством Калифорнии. И, якобы отказавшись выплатить Шобингеру обещанный бонус, Twitter нарушил этот договор,

– считает судья.

Адвокаты Маска настаивали на том, что устное обещание не равно контракту, и вообще дело должно рассматривать суд Техаса. Все аргументы адвокатов суд отклонил.

После того, как социальную сеть приобрел Маск и уволил более половины работников, на Х посыпались многочисленные иски. В исках утверждается, что компания дискриминировала пожилых работников, женщин и работников с инвалидностью. Также компания не предупреждала персонал о предстоящих сокращениях.