OpenAI опинився під загрозою: хакер викрав секрети ШІ

У 2023 році хакер зламав внутрішні системи обміну повідомленнями OpenAI та викрав інформацію про розробку технологій ШІ компанії. Проте, компанія не повідомила громадськість про інцидент.

Що зміг викрасти хакер

Як повідомляється, хакер зміг отримати доступ до даних з обговорень новітніх технологій OpenAI. На щастя, йому не вдалося проникнути в системи, де компанія зберігає та навчає свої ШІ. Втім, OpenAI не повідомила про цей інцидент ФБР або інші правоохоронні органи.

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А все тому, що керівництво не вважало цей інцидент загрозою національній безпеці. Адже, на їх думку, хакер діяв як приватна особа і не мав зв'язків з іноземним урядом. Тому керівництво компанії вирішило не робити публічне оголошення про інцидент, оскільки інформація про клієнтів чи партнерів не була вкрадена.

Чи загрожує це національній безпеці США

У деяких співробітників OpenAI така новина викликала стурбованість про можливість викрадення технології ШІ. Хоча технологія наразі використовується переважно для наукових і комерційних цілей, у майбутньому може стати потенційною загрозою для національної безпеки США.

! Ситуація поставила під сумнів ставлення OpenAI до питань безпеки та підкреслило наявні внутрішні розбіжності в компанії.