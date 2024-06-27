Збагатили Росію на 140 мільйонів рублів: харківська компанія вела бізнес з країною-агресором

Служба безпеки затримала 4 керівників харківської меблевої компанії, які підозрюються у співпраці з Російською Федерацією під час повномасштабної війни.

Співпрацювали з московськими компаніями

За матеріалами справи, підозрювані вели бізнес із московськими компаніями, які співпрацюють з державними установами Росії. Зокрема йдеться про підсанкційні ПАТ "Сбєрбанк" і АТ "Тінькофф".

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Ще однім із клієнтів була російська корпорація "Ростелеком", яка забезпечує зв'язком окупаційні угруповання.

У СБУ наголосили, що лише за 2022 – 2023 роки зловмисники поповнили бюджет Росії на 140 мільйон рублів. Ці кошти держава-агресорка отримала як податки і збори.

Харківська компанія вела бізнес з Росією / Скріни пресслужби СБУ

Як працювала схема

Для незаконної торгівлі керівники підприємства задіяли мережу підконтрольних їм фірм на території Росії та Близького Сходу. Щоб замаскувати злочинні дії, вони встановили частину своїх виробничих потужностей на підконтрольне підприємство за кордоном.

Чотирьом затриманим повідомили про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.