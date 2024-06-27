Сотрудничали с московскими компаниями

По материалам дела, подозреваемые вели бизнес с московскими компаниями, которые сотрудничают с государственными учреждениями России. В частности речь идет о подсанкционных ПАО "Сбербанк" и АО "Тинькофф".

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Еще одним из клиентов была российская корпорация "Ростелеком", которая обеспечивает связью оккупационные группировки.

В СБУ отметили, что только за 2022 – 2023 годы злоумышленники пополнили бюджет России на 140 миллионов рублей. Эти средства государство-агрессор получило как налоги и сборы.

Харьковская компания вела бизнес с Россией / Скрины пресс-службы СБУ

Как работала схема

Для незаконной торговли руководители предприятия задействовали сеть подконтрольных им фирм на территории России и Ближнего Востока. Чтобы замаскировать преступные действия, они установили часть своих производственных мощностей на подконтрольное предприятие за рубежом.

Четырем задержанным сообщили о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса (пособничество государству-агрессору).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.