H&M повертається в Україну вже в листопаді: у МЗС розповіли й про інші хороші новини

В Україні роблять все можливе і неможливе, щоб міжнародні компанії знову відчинили свої двері. Так у МЗС заявили, що у листопаді знову запрацюють магазини H&M.

Як зазначають у відомстві, цього тижня українські дипломати у Стокгольмі отримали остаточне підтвердження. Воно стосується того, що вже в листопаді запрацюють магазини H&M в Україні.

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Магазини зачинені з 24 лютого 2022 року

У МЗС України наголошують, що одна з цілей української дипломатії та одне з найочікуваніших рішень для українців, – повернення міжнародних гігантів. Ідеться про, наприклад, H&M та IKEA. У відомстві зазначають, що це також сигнал, який свідчить про впевненість у перемозі нашої країни та надійності партнерства з нею.

МЗС активно ведуть перемовини щодо повернення провідних міжнародних брендів з травня 2022 року. Крім вищезгаданих, ідеться також про Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear. А одним із найуспішніших, за словами Дмитра Кулеби, є торішнє повернення McDonald's.

Власне, спілкуючись з журналістами The Village, міністр зазначив, що активно ведеться робота з іноземними офісами IKEA та Inditex.

Робота з повернення ІКЕА активно триває, і я розраховую, що за цим напрямом скоро також будуть хороші новини,

– зазначив Кулеба.

Він наголошує, що повернення на ринок України міжнародних гравців – результат наполегливої та системної роботи МЗС, споживчого попиту, а також безпекових умов.

Уряд України імплементував комплекс заходів задля створення необхідних умов безпеки, що дають змогу бізнесу безпечно працювати в нашій державі,

– зазначив міністр.

За словами Дмитра Кулеби, усі міжнародні компанії та бренди, коли йдеться про повернення на ринок України, думають передовсім про безпеку. Вони міркують над тим, чи зможуть захистити як персонал, так і покупців. Відтак, одна з основних вимог, яку вони ставлять, – наявність укриттів поблизу торговельних мереж і крамниць.