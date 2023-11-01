Прогнози бізнесу вже не такі позитивні

Упродовж жовтня Національний банк провів опитування 505 підприємств стосовно очікувань ділової активності. Результати вже не такі втішні, якими були у попередні місяці.

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Тепер індекс очікування бізнесу нижчий за нейтральний рівень. Найбільшою проблемою підприємці називають великий дефіцит кваліфікованих кадрів.

Окрім того, бізнес скаржиться на:

безпекові ризики;

руйнування потужностей;

логістичні обмеження (найбільше стосується експортерів);

зниження інвестиційного попиту;

зростання цін на пальне.

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Найгірші очікування висловили будівельні підприємства, що було очікувано, адже минає активний сезон. Промислові підприємства не надто змінили свої оцінки та не очікують особливих змін у динаміці.

Найбільш позитивно дивляться у майбутнє підприємства торгівлі, але і вони відчувають на собі брак кадрів. Що стосується замовлень, то їх кількість може зменшитися, але зимові свята повинні скоригувати ситуацію.