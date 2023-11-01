Прогнозы бизнеса уже не такие положительные
В течение октября Национальный банк провел опрос 505 предприятий по поводу ожиданий деловой активности. Результаты уже не так утешительны, какими были в предыдущие месяцы.
Интересно Будущее уже здесь: какие процессы предприниматель может передать ИИ уже сейчас
Теперь индекс ожидания бизнеса ниже нейтрального уровня. Наибольшей проблемой предприниматели называют большой дефицит квалифицированных кадров.
Кроме того, бизнес жалуется на:
- риски безопасности;
- разрушение мощностей;
- логистические ограничения (больше всего касается экспортеров);
- снижение инвестиционного спроса;
- рост цен на горючее.
Худшие ожидания выразили ожидаемое строительные предприятия, ведь проходит активный сезон. Промышленные предприятия не сильно изменили свои оценки и не ожидают особых изменений в динамике.
Наиболее положительно смотрят на будущее предприятия торговли, но и они испытывают на себе нехватку кадров. Что касается заказов, то их количество может уменьшиться, но зимние праздники должны скорректировать ситуацию.