Кого ищут на рынке труда

В Государственном центре занятости сообщили, что в Украине постепенно образуются дефицит работников. Если в прошлом году на одну вакансию претендовало 9 человек, то сейчас ситуация кардинально другая.

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Во Львовской области и Киеве количество вакансий существенно превышает количество лиц, которые ищут работу при содействии службы занятости. Наибольший дефицит кадров наблюдается в перерабатывающей промышленности и строительстве,

– сообщили в службе.

Рост количества вакансий начался с весны. Эту тенденцию заметили как на сайтах по поиску работы, так и в службе занятости. Это свидетельствует об экономическом росте, но отсутствие работников может замедлить процесс.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Как и до войны, наибольший спрос сейчас у представителей сферы торговли и рабочих профессий. Дефицит по профессиям уже в ближайшее время может составить от 10% до 20%. Особенно острую нехватку рынок испытывает уже сейчас по отношению к тем, кто умеет работать с инструментом.