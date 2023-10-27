Кого ищут на рынке труда
В Государственном центре занятости сообщили, что в Украине постепенно образуются дефицит работников. Если в прошлом году на одну вакансию претендовало 9 человек, то сейчас ситуация кардинально другая.
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Во Львовской области и Киеве количество вакансий существенно превышает количество лиц, которые ищут работу при содействии службы занятости. Наибольший дефицит кадров наблюдается в перерабатывающей промышленности и строительстве,
– сообщили в службе.
Рост количества вакансий начался с весны. Эту тенденцию заметили как на сайтах по поиску работы, так и в службе занятости. Это свидетельствует об экономическом росте, но отсутствие работников может замедлить процесс.
Как и до войны, наибольший спрос сейчас у представителей сферы торговли и рабочих профессий. Дефицит по профессиям уже в ближайшее время может составить от 10% до 20%. Особенно острую нехватку рынок испытывает уже сейчас по отношению к тем, кто умеет работать с инструментом.