Кого шукають на ринку праці
У Державному центрі зайнятості повідомили, що в Україні поволі утворюються дефіцит працівників. Якщо минулого року на одну вакансію претендували 9 осіб, то зараз ситуація кардинально інша.
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У Львівській області та в Києві кількість вакансій суттєво перевищує кількість осіб, які шукають роботу за сприяння служби зайнятості. Найбільший дефіцит кадрів спостерігається у переробній промисловості та будівництві,
– повідомили у службі.
Зростання кількості вакансій розпочалося з весни. Цю тенденцію помітили як і на сайтах з пошуку роботи, так і в службі зайнятості. Це свідчить про економічне зростання, але відсутність працівників може неабияк загальмувати процес.
Як і до війни, найбільший попит зараз на представників сфери торгівлі та робітничих професій. Дефіцит по професіях вже найближчим часом може сягнути від 10% до 20%. Особливо гостру нестачу ринок відчуває вже зараз щодо тих, хто вміє працювати з інструментом.