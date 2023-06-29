Конкуренція росте: у Київ повернувся словацький сервіс таксі Hopin

Столичний ринок таксі є привабливим не лише для українців. Знову спробувати свої сили на нашому ринку вирішив Hopin.

Сервіс таксі зі Словаччини Hopin вже намагався підкорити столицю України. Перша спроба була невдала, і 6 років тому компанія згорнула свою діяльність у Києві.

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Повернення в Україну

Hopin повідомив про те, що повертається у Київ після перерви. Також сервіс вже працює у Чернігові, він доступний у Празі, Братиславі, Кошице та інших містах ближньої Європи.

У столиці для клієнтів пропонують три тарифи:

Limo;

Easy;

Comfort.

Стартова ціна поїздки – 70 гривень, це перші 2,5 кілометри маршруту. Потім ціна складатиме 11 гривень за кілометр.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це,пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

У столиці поки працюватимуть 150 – 170 авто. Усі вони проходять перевірку, а водіїв реєструють в офісі. Комісія Hopin становить 12 – 13%, у сервісі кажуть, що в конкурентів ця планка може сягати 25%.